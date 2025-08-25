Több tűzoltóegység is érkezett a hatalmas lángokhoz

Körbálák és egy melléképület is lángra kapott Jakabszállás közelében egy tanyán. A kiskőrösi és kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották az épület lángjait, a hetven darab körbálát pedig felügyelet mellett elégetik – írja a katasztrófavédelem.

Melléképület is lángolt Jakabszálláson

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció