Tűzeset
2 órája
Lángok borították be a családi házat, lakhatatlanná vált az épület
Több vízsugárral fékezték meg a lángokat a tűzoltók.
Egy hetven négyzetméteres családi háznak és melléképületének tetőszerkezete égett Tiszakécskén, a Bögiszőlő tanyán vasárnap reggel. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, három vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az épületben öten éltek, számukra lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Bűnügy
2 órája
Drogterjesztő hálózat tagjaira csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán
Ezt ne hagyja ki!Izgalmas művelet
3 órája
A Duna sem tudott kifogni rajta, ez a telefon simán kibírta két napig a víz alatt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre