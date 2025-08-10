Lángok borították be a családi házat, lakhatatlanná vált az épület

Egy hetven négyzetméteres családi háznak és melléképületének tetőszerkezete égett Tiszakécskén, a Bögiszőlő tanyán vasárnap reggel. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, három vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az épületben öten éltek, számukra lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség – írja a katasztrófavédelem.

Családi ház kapott lángra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció