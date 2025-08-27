augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Tűzeset

3 órája

Lángra kapott az aljnövényzet, egy telephely is veszélyben van

Címkék#tűzeset#aljnövényzet#katasztrófavédelem#telephely

Több településről riasztottak tűzoltókat.

Kovács Nóra

Kigyulladt az aljnövényzet Tasson, a Szeretet utcában szerda délután. A tűz egy telephelyet is érint. A dunaújvárosi, a solti és a kalocsai hivatásos, valamint a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.

aljnövényzet lángol, több egységet riasztottak,
Aljnövényzet kapott lángra
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

