Több hektáron égett az akácerdő Kecskemétnél, mentőt is riasztottak a helyszínre

Tűz ütött ki Kecskemét és Nyárlőrinc között, körülbelül három hektáron akácerdő, illetve annak aljnövényzete égett csütörtök délután. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói, mellettük a kiskunfélegyházi vízszállítót, illetve a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották. A rajok több vízsugárral, kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A munkában civilek is részt vettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet. A rajok az utómunkálatokat végzik. A helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.

Nagy erőkkel vonultak az akáctűzhöz a tűzoltók

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció