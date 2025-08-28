augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Tűzeset

30 perce

Több hektáron égett az akácerdő Kecskemétnél, mentőt is riasztottak a helyszínre

Címkék#tűzeset#akácerdő#akáctűz#katasztrófavédelem

A rajok több vízsugárral oltották a lángokat.

Kovács Nóra

Tűz ütött ki Kecskemét és Nyárlőrinc között, körülbelül három hektáron akácerdő, illetve annak aljnövényzete égett csütörtök délután. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói, mellettük a kiskunfélegyházi vízszállítót, illetve a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották. A rajok több vízsugárral, kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A munkában civilek is részt vettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet. A rajok az utómunkálatokat végzik. A helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.

akácerdő kapott lángra, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók,
Nagy erőkkel vonultak az akáctűzhöz a tűzoltók
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

