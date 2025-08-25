augusztus 25., hétfő

Katasztrófavédelem

1 órája

Egy lakóház és egy magasnyomású szivattyú is kigyulladt

Több helyen is kigyulladt a száraz növény vasárnap.

Várkonyi Rozália

Vasárnap 8 tűzesettel és 2 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

tűzoltó autó egy tűzeset helyszínén
Ezekre a helyekre vonultak a tűzoltók vasárnap
Fotó: MW / Illusztráció

Több tűzeset miatt siettek a tűzoltók

Tűz keletkezett egy lakóházban vasárnap délelőtt, Baja Livoda városrészében, a Teknős közben. A mintegy negyven négyzetméteres épület fürdőszobája teljes terjedelmében égett, valamint a tűz átterjedt egy másik helyiségre és a tetőszerkezetre is. A bajai hivatásos tűzoltók, akik egy gázpalackot kihoztak az ingatlanból, két vízsugárral oltották el a tüzet – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Egy magasnyomású szivattyú égett egy zöldségmosóban vasárnap délután Szabadszállás külterületén. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták a szükséges utómunkálatokat egy vízsugárral elvégezték. Személyi sérülés nem történt.

Vasárnap még hat esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához és egy esetben pedig lakásba történő behatoláshoz.

 

 

 

