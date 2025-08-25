55 perce
Egy lakóház és egy magasnyomású szivattyú is kigyulladt
Több helyen is kigyulladt a száraz növény vasárnap.
Vasárnap 8 tűzesettel és 2 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.
Több tűzeset miatt siettek a tűzoltók
Tűz keletkezett egy lakóházban vasárnap délelőtt, Baja Livoda városrészében, a Teknős közben. A mintegy negyven négyzetméteres épület fürdőszobája teljes terjedelmében égett, valamint a tűz átterjedt egy másik helyiségre és a tetőszerkezetre is. A bajai hivatásos tűzoltók, akik egy gázpalackot kihoztak az ingatlanból, két vízsugárral oltották el a tüzet – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.
Egy magasnyomású szivattyú égett egy zöldségmosóban vasárnap délután Szabadszállás külterületén. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A szabadszállási önkormányzati tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták a szükséges utómunkálatokat egy vízsugárral elvégezték. Személyi sérülés nem történt.
Vasárnap még hat esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához és egy esetben pedig lakásba történő behatoláshoz.
Nagy erőkkel sikerült megfékezni a lángokat az 52-es főúton
Majdnem megdőlt hajnalban a hidegrekord, Baja továbbra is tartja a helyét a csúcson