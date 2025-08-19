augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Vörösen izzott Bács-Kiskun: a tarló, a napraforgó és épületek is lángra kaptak

Címkék#tűzeset#tűzoltó#baleset

Kigyulladt tarló, száraz növény és lángoló melléképület miatt is rohantak a tűzoltók az elmúlt 24 órában.

Várkonyi Rozália

Hétfőn 7 tűzesettel és 3 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Helyszínre érkeztek a tűzoltók
Ezekre a helyekre vonultak a tűzoltók
Fotó: MW / Illusztráció

Farakások és tarló is kigyulladt

Négy hektáron égett a tarló hétfő délelőtt Szentkirály külterületén. Egy traktor körbeszántotta a területet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Mint ahogyan arról korában beszámoltunk, több rakás napraforgó, valamint száraz avar égett hétfő délben az 5302-es út mellett, Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A munkálatokat erőgép is segítette, amellyel a felhalmozott kupacokat szétszedték.

Mint írják, egy ingatlan udvarán hűtő és benne faanyag égett hétfő délután Kecskeméten, az Izsák úton. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták, a szükséges utómunkálatokat vízsugárral elvégezték. Személyi sérülés nem történt.

Farakások, száraz növényzet, egy személyautó és egy pótkocsi égett hétfő délután Kecelen, a Vágóhíd utca közelében.  A keceli önkormányzati és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók a tüzet négy vízsugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt.

Melléképület kapott lángra

Egy százötven négyzetméteres családi házhoz épített ötven négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében hétfő délután Tiszakécskén, a Katona József utcában. Az épületben és mintegy kétszáz négyzetméteren az udvaron is szemét égett, a tűz pedig átterjedt a főépület tetőszerkezetére és nappalijára. A tiszakécskei önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A munkálatok közben két gázpalackot vittek ki, amelyeket nem ért hőhatás.

Hétfőn még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és három esetben kérték a segítségüket lehasadt nagy méretű faágak eltávolításához.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu