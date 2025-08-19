Vörösen izzott Bács-Kiskun: a tarló, a napraforgó és épületek is lángra kaptak

Hétfőn 7 tűzesettel és 3 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Ezekre a helyekre vonultak a tűzoltók

Fotó: MW / Illusztráció

Farakások és tarló is kigyulladt

Négy hektáron égett a tarló hétfő délelőtt Szentkirály külterületén. Egy traktor körbeszántotta a területet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Mint ahogyan arról korában beszámoltunk, több rakás napraforgó, valamint száraz avar égett hétfő délben az 5302-es út mellett, Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A munkálatokat erőgép is segítette, amellyel a felhalmozott kupacokat szétszedték.

Mint írják, egy ingatlan udvarán hűtő és benne faanyag égett hétfő délután Kecskeméten, az Izsák úton. A helyszínen lévők oltani kezdték a tüzet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tűzzel érintett területet átvizsgálták, a szükséges utómunkálatokat vízsugárral elvégezték. Személyi sérülés nem történt.

Farakások, száraz növényzet, egy személyautó és egy pótkocsi égett hétfő délután Kecelen, a Vágóhíd utca közelében. A keceli önkormányzati és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók a tüzet négy vízsugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt.

Melléképület kapott lángra

Egy százötven négyzetméteres családi házhoz épített ötven négyzetméteres melléképület égett teljes terjedelmében hétfő délután Tiszakécskén, a Katona József utcában. Az épületben és mintegy kétszáz négyzetméteren az udvaron is szemét égett, a tűz pedig átterjedt a főépület tetőszerkezetére és nappalijára. A tiszakécskei önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A munkálatok közben két gázpalackot vittek ki, amelyeket nem ért hőhatás.

Hétfőn még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és három esetben kérték a segítségüket lehasadt nagy méretű faágak eltávolításához.