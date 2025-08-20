augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulók
Tűzeset

1 órája

Ezért vonulnak több egységgel is egy tanyára a tűzoltók

Címkék#tűzeset#melléképület#tanya

Ég egy melléképület és több körbála is egy tanyán.

Várkonyi Rozália

Tűz keletkezett egy tanya területén, Soltszentimre közelében szerda délután. Meggyulladt egy melléképület tetőszerkezetének a sarka, ég egy farakás és több körbála. Részben régi autókat és traktorokat is érint, de a főépületre nem terjedt át a tűz, amelyet a kiskőrösi és a solti hivatásos, valamint a szabadszállási önkormányzati tűzoltók oltanak. A helyszínre tart több másik egység és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók a helyszínen
Több település tűzoltói oltják a lángokat
Fotó: MW / Illusztráció

 

 

 

