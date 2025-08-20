Tűzeset
38 perce
Ezért vonulnak több egységgel is egy tanyára a tűzoltók
Ég egy melléképület és több körbála is egy tanyán.
Tűz keletkezett egy tanya területén, Soltszentimre közelében szerda délután. Meggyulladt egy melléképület tetőszerkezetének a sarka, ég egy farakás és több körbála. Részben régi autókat és traktorokat is érint, de a főépületre nem terjedt át a tűz, amelyet a kiskőrösi és a solti hivatásos, valamint a szabadszállási önkormányzati tűzoltók oltanak. A helyszínre tart több másik egység és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.
