Tűzeset
49 perce
Öt vízsugárral és kéziszerszámokkal sikerült megfékezni a lángokat
Két település tűzoltói siettek Kiskunfélegyháza tanyasi külterületére.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az 5302-es út mellett, Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén több rakás napraforgó, valamint a száraz avar gyulladt ki hétfő délután. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. A munkálatokat erőgép is segítette, amellyel a felhalmozott kupacokat szedték szét – közölte a katasztrófavédelem.
