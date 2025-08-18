augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

49 perce

Öt vízsugárral és kéziszerszámokkal sikerült megfékezni a lángokat

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#tűz

Két település tűzoltói siettek Kiskunfélegyháza tanyasi külterületére.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az 5302-es út mellett, Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén több rakás napraforgó, valamint a száraz avar gyulladt ki hétfő délután. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett öt vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. A munkálatokat erőgép is segítette, amellyel a felhalmozott kupacokat szedték szét – közölte a katasztrófavédelem.

Tüzet olt egy tűzoltó
Eloltották a tüzet Kiskunfélegyháza külterületén
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu