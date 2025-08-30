augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Gyűjtés indult

58 perce

Az utolsó pillanatig mentették a menthetőt, de így is felfoghatatlan károkat szenvedett a tassi család

Címkék#összefogás#tűz#adomány

Óriási károkat szenvedett egy tassi család, mikor lángra kapott az aljnövényzet telephelyük közelében néhány napja. A helyiek gyűjtést indítottak, hogy megsegítsék a bajba jutottakat.

Kovács Alexandra

Mint arról korábban beszámoltunk, Tasson, a Szeretet utcában augusztus 27-én délután kigyulladt az aljnövényzet, amely gyorsan átterjedt egy közeli telephelyre. A lángok mintegy 600 bála, egy rakodó, farakás és aljnövényzet megsemmisülését okozták, jelentős anyagi károkat hagyva maguk után.

adománygyűjtés a tűzben károsultaknak
A helyiek gyűjtést indítottak, hogy megsegítsék a bajba jutottakat
Forrás: Szalkszentmárton Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldala

Több tűzoltóegység érkezett a helyszínre

A dunaújvárosi, solti és kalocsai hivatásos, valamint a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltók hat vízsugárral, kéziszerszámokkal és erőgépekkel oltották a lángokat. A tüzet több mint 14 órán keresztül próbálták megfékezni. A Szalkszentmárton Önkéntes Tűzoltó Egyesület szerint a tűz pillanatok alatt átterjedt a szomszédos bálákra, majd az egész telephelyet körülvette.

Marhák és értékes eszközök mentése

A tűzoltók 6 marhát, pótkocsikat, bálázót és traktorokat mentettek ki a lángok elől. A tűzoltásban részt vettek a Kunszentmiklós Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szalkszentmárton Önkéntes Tűzoltó Egyesület, több vízszállító, valamint a mentők és az áramszolgáltató munkatársai.

Adománygyűjtés a károsult család számára

A tűzesetben károsult család megsegítésére adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki Tasson, a Dohányboltban és a Rózsa ABC-ben (Jókai u. 2.). 

Az adományozást kezdeményező Czigler Éva bejegyzésében így fogalmazott: „Nehezen, de megkaptam az engedélyt a családtól a gyűjtésre! Tisztában vagyok vele, hogy mennyi jószívű és segítőkész ember van köztünk. Ismét fogjunk össze, mutassuk meg, hogy létezik még önzetlen szeretet és segítség!”

Az adományok pénzügyi támogatással is megtehetők a következő bankszámlára:

  • Szűcs Zoltán és neje – 11773322-91091011

 

 

