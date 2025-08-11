augusztus 11., hétfő

Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a hatalmas lángok miatt

Címkék#tűzeset#melléképület#katasztrófavédelem

Több vízsugárral sikerült megfékezni a hétfői lángokat.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Kecelen, a Bartók Béla utcában egy épület égett, és nagyjából ötszáz négyzetméteren meggyulladt az avar is. A tetőszerkezet teljes terjedelmében ég, az épületben egy gázpalack felrobbant. A keceli, kiskőrösi, kiskunhalasi tűzoltók több vízsugárral megfékezték a lángokat. A rajok már az utómunkálatokat végzik – közölte a katasztrófavédelem

Tűzoltók oltják a hatalmas lángokat
Melléképület gyulladt ki Kecelen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

