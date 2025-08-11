Katasztrófavédelem
1 órája
Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a hatalmas lángok miatt
Több vízsugárral sikerült megfékezni a hétfői lángokat.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Kecelen, a Bartók Béla utcában egy épület égett, és nagyjából ötszáz négyzetméteren meggyulladt az avar is. A tetőszerkezet teljes terjedelmében ég, az épületben egy gázpalack felrobbant. A keceli, kiskőrösi, kiskunhalasi tűzoltók több vízsugárral megfékezték a lángokat. A rajok már az utómunkálatokat végzik – közölte a katasztrófavédelem.
