Több hektáron csaptak fel a lángok, a tűz egy istállót is veszélyeztetett

Kigyulladt a tarló egy Kiskunmajsa és Szank közötti területen, a Konyhadűlő tanyánál szombat kora este. Mintegy hét hektárra terjedt ki és egy istállót is veszélyeztetett a tűz, amelyhez a kiskunhalasi, a kiskunmajsai és a kisteleki hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok elfojtották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltást segítette három erőgép is, ezek körbeszántották az érintett területet, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését – közölte a katasztrófavédelem.

Tarló égett Kiskunmajsánál

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció