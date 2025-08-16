Tűzoltók
55 perce
Több hektáron csaptak fel a lángok, a tűz egy istállót is veszélyeztetett
Három település tűzoltóit riasztották a lángokhoz.
Kigyulladt a tarló egy Kiskunmajsa és Szank közötti területen, a Konyhadűlő tanyánál szombat kora este. Mintegy hét hektárra terjedt ki és egy istállót is veszélyeztetett a tűz, amelyhez a kiskunhalasi, a kiskunmajsai és a kisteleki hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok elfojtották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltást segítette három erőgép is, ezek körbeszántották az érintett területet, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését – közölte a katasztrófavédelem.
