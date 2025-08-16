augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltók

55 perce

Több hektáron csaptak fel a lángok, a tűz egy istállót is veszélyeztetett

Címkék#tűzeset#tanya#tarló#tűzoltó

Három település tűzoltóit riasztották a lángokhoz.

Várkonyi Rozália

Kigyulladt a tarló egy Kiskunmajsa és Szank közötti területen, a Konyhadűlő tanyánál szombat kora este. Mintegy hét hektárra terjedt ki és egy istállót is veszélyeztetett a tűz, amelyhez a kiskunhalasi, a kiskunmajsai és a kisteleki hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok elfojtották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltást segítette három erőgép is, ezek körbeszántották az érintett területet, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók oltják a lángokat
Tarló égett Kiskunmajsánál
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu