Hatalmas lángok csaptak fel egy melléképületben, a tűz a főépületre is átterjedt

Nagy mennyiségben a szemét is égett az udvaron.

Várkonyi Rozália

Egy százötven négyzetméteres családi házhoz épített, ötven négyzetméteres melléképület égett ki teljesen Tiszakécskén, a Katona József utcában hétfő délután. Az épületben és mintegy kétszáz négyzetméteren az udvaron is a szemét égett, a tűz pedig átterjedt a főépület tetőszerkezetére és nappalijára. A kecskeméti hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat. A munkálatok közben két gázpalackot hoztak ki, amelyeket nem ért hőhatás. A lakóházban ketten éltek, hozzátartozóknál kapnak szállást – közölte a katasztrófavédelem.

a tűzoltók oltják a lángokat
Lakóház melléképülete égett Tiszakécskén
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

