Katasztrófavédelem
42 perce
Hatalmas lángok csaptak fel egy melléképületben, a tűz a főépületre is átterjedt
Nagy mennyiségben a szemét is égett az udvaron.
Egy százötven négyzetméteres családi házhoz épített, ötven négyzetméteres melléképület égett ki teljesen Tiszakécskén, a Katona József utcában hétfő délután. Az épületben és mintegy kétszáz négyzetméteren az udvaron is a szemét égett, a tűz pedig átterjedt a főépület tetőszerkezetére és nappalijára. A kecskeméti hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat. A munkálatok közben két gázpalackot hoztak ki, amelyeket nem ért hőhatás. A lakóházban ketten éltek, hozzátartozóknál kapnak szállást – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Augusztus 20.
3 órája
Szinte minden üzlet zárva tart majd, de itt vásárolhat az államalapítás ünnepén is
Ezt ne hagyja ki!Filmbe illő
4 órája
Üvegbe zárt kívánság: Bajáig sodorta a Duna a nyár legkedvesebb üzenetét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre