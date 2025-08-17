Tűzeset
27 perce
Két hektárnyi területet perzseltek fel a lángok
Vasárnap délelőtt kigyulladt a gaz Kecskemét és Kerekegyháza között.
Kigyulladt a gaz Kecskemét és Kerekegyháza között, az 52-es főút közelében. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett. A lángokat a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltották el, három vízsugárral – írja a katasztrófavédelem.
