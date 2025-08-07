Lángra kapott egy farakás, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt

Farakás égett szerda délután Jánoshalmán, a Bernáth Zoltán utcában. A tűz átterjedt a körülötte lévő száraz növényzetre is. A jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották – közölte a katasztrófavédelem.

Több helyre is vonultak a tűzoltók szerdán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, tűz volt egy társasházban szerda délután Baján, a Dózsa György úton. Egy negyedik emeleti lakás erkélyén fűrészpor égett egy ládában. A bajai hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Szerdán még hét esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és két esetben kérték a segítségüket kidőlt fák eltávolításához.