Katasztrófavédelem

1 órája

Lángra kapott egy farakás, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt

Kigyulladt száraz növényzet és erkélytűz is munkát adott a tűzoltóknak szerdán.

Várkonyi Rozália

Farakás égett szerda délután Jánoshalmán, a Bernáth Zoltán utcában. A tűz átterjedt a körülötte lévő száraz növényzetre is.  A jánoshalmi önkormányzati és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották – közölte a katasztrófavédelem.

Több helyre is riasztották a tűzoltókat
Több helyre is vonultak a tűzoltók szerdán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, tűz volt egy társasházban szerda délután Baján, a Dózsa György úton. Egy negyedik emeleti lakás erkélyén fűrészpor égett egy ládában. A bajai hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Szerdán még hét esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és két esetben kérték a segítségüket kidőlt fák eltávolításához.

 

 

