Beszorult a járműbe a sofőr, feszítővágóval szabadították ki a roncsok közül

Kamionbaleset és több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak kedden.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a belső szalagkorlátnak ütközött és felborult egy homokot szállító tehergépkocsi kedd délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. Egy ember beszorult a járműbe, a műszaki mentést végző kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőknek, akik kórházba szállították – közölte a katasztrófavédelem.

Az M5-ösön felborult egy kamion
Felborult egy kamion az M5-ösön
Fotó: Pozsgai Ákos

Mint írják, négy hektáron fenyőerdő és egy hektáron szőlőültetvény égett kedd délután Baja külterületén, az Aligvárdi utca közelében. Helyenként a fák koronája is meggyulladt. A bajai, a nagybaracskai, a szekszárdi, a kalocsai, a véméndi és a kiskunhalasi hivatásos, valamint a bácsalmási önkéntes tűzoltók több vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűz a közeli, lábon álló kukoricára nem terjedt át.

Mintegy tíz hektáron tarló és tizenöt kockabála égett kedd délután Bácsbokod határában, a Liget utca közelében. A bajai hivatásos, a bácsalmási önkormányzati és önkéntes, valamint a bácsbokodi önkéntes tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. A munkálatokat segítette egy erőgép, amely megbontotta a bálarakatot.

Egy lakatlan tanya körül száraz fű, avar és tizenöt körbála égett kedd délután Lajosmizse külterületén. A lajosmizsei önkormányzati és a kecskeméti hivatásos tűzoltók négy vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd a bálákat felügyelet mellett elégették. Munkájukat erőgép is segítette.

Kedden még öt esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához.

 

 

