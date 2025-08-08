augusztus 8., péntek

László névnap

Katasztrófavédelem

1 órája

Tűz ütött ki egy akácerdőben, egy ember kórházba került

Címkék#mentő#katasztrófavédelem#tűz

Három tűzeset és egy műszaki mentés miatt siettek a tűzoltók csütörtökön.

Várkonyi Rozália

Akácerdő aljnövényzete és két farakás égett csütörtök délután Bácsborsódon, az Ady Endre utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották. A mentők egy embert kórházba szállítottak – közölte a katasztrófavédelem.

Mentőautó illusztráció
Mentőt is riasztottak a bácsalmási tűzhöz
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Csütörtökön még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz.

 

 

