Tűz ütött ki egy akácerdőben, egy ember kórházba került

Akácerdő aljnövényzete és két farakás égett csütörtök délután Bácsborsódon, az Ady Endre utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották. A mentők egy embert kórházba szállítottak – közölte a katasztrófavédelem.

Mentőt is riasztottak a bácsalmási tűzhöz

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Csütörtökön még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz.