Katasztrófavédelem
2 órája
Tűz ütött ki egy akácerdőben, egy ember kórházba került
Három tűzeset és egy műszaki mentés miatt siettek a tűzoltók csütörtökön.
Akácerdő aljnövényzete és két farakás égett csütörtök délután Bácsborsódon, az Ady Endre utcában. A bajai hivatásos tűzoltók a tüzet három vízsugárral eloltották. A mentők egy embert kórházba szállítottak – közölte a katasztrófavédelem.
Csütörtökön még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz.
