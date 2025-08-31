Életek törtek derékba, családok szakadtak szét – drámai balesetek rázták meg Bács-Kiskun útjait

A nyári baleseti statisztikáinak elemzése összetett és árnyalt képet fest a közlekedésbiztonsági helyzetről. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján a halálos közúti balesetekben elhunytak száma jelentősen, mintegy 30%-kal csökkent 2024 azonos időszakához képest, azonban a nyári időszakban így is tragédiák sorozata történt a vármegye közútjain. A súlyos sérüléssel járó balesetek és az azokban érintett személyek száma pedig továbbra is növekedést mutatott. Ez arra utal, hogy bár a halálos kimenetelű balesetek száma mérséklődött, a balesetek súlyossága nem csökkent, amiben a megnövekedett forgalom, a figyelmetlen vezetés, a közlekedési szabályok be nem tartása, valamint a gyorshajtás volt a legtöbb esetben a kiváltó ok.

Tragédiák sorozata történt a vármegyei útjain a nyári hónapokban

Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

A nyár folyamán számos súlyos baleset történt Bács-Kiskun útjain, köztük több halálesettel járt.

Több gyermek is utazott a kisbuszban

Kecskemét külterületén egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4622-es úton, a balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Helyszíni információink szerint a kisbuszban hatan utaztak, ebből 4 kisgyermek. A személyautó sofőrjét súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba.