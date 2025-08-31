augusztus 31., vasárnap

Felfoghatatlan tragédiák

1 órája

Életek törtek derékba, családok szakadtak szét – drámai balesetek rázták meg Bács-Kiskun útjait

Címkék#tragédia#baleset#összefoglaló#rendőrség#halálos baleset

Többen életüket vesztették és sokan szenvedtek súlyos sérültést. Az önfeledt pihenés mellett a Bács-Kiskun vármegye közútjain történt tragédiák sorozata árnyékolja be az idei nyári szezont.

Pozsgai Ákos

A nyári baleseti statisztikáinak elemzése összetett és árnyalt képet fest a közlekedésbiztonsági helyzetről. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján a halálos közúti balesetekben elhunytak száma jelentősen, mintegy 30%-kal csökkent 2024 azonos időszakához képest, azonban a nyári időszakban így is tragédiák sorozata történt a vármegye közútjain. A súlyos sérüléssel járó balesetek és az azokban érintett személyek száma pedig továbbra is növekedést mutatott. Ez arra utal, hogy bár a halálos kimenetelű balesetek száma mérséklődött, a balesetek súlyossága nem csökkent, amiben a megnövekedett forgalom, a figyelmetlen vezetés, a közlekedési szabályok be nem tartása, valamint a gyorshajtás volt a legtöbb esetben a kiváltó ok.

Tragédiák sorozata történt a nyáron, a képen a bácsbokodi baleset helyszíne
Tragédiák sorozata történt a vármegyei útjain a nyári hónapokban
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Bács-Kiskun vármegyében tragédiák sorozata történt az idei nyáron is

A nyár folyamán számos súlyos baleset történt Bács-Kiskun útjain, köztük több halálesettel járt.

Több gyermek is utazott a kisbuszban

Kecskemét külterületén egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4622-es úton, a balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Helyszíni információink szerint a kisbuszban hatan utaztak, ebből 4 kisgyermek. A személyautó sofőrjét súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba.

Tragédia Kecskemét külterületén

Fotók: Bús Csaba

Betonkerítésnek csapódott a motoros

Borzalmas tragédia történt Jánoshalma és Kunfehértó között az 5412-es úton, ahol halálos balesethez riasztották hatóságokat. Egy motorkerékpáros vesztette életét. Információink szerint a motorkerékpáros Jánoshalma felől érkezett, egy balra ívelő kanyarnál elvesztette uralmát a jármű felett, letért az útról, az út menti árokba hajtott, majd az ott lévő betonkerítésnek csapódott. A 60 év körüli kiskunhalasi motoros férfi információk szerint rosszul lett és ezért történt a tragédia.

Halálos motoros baleset Jánoshalma és Kunfehértó között

Fotók: Pozsgai Ákos

Motoros ütközött autónak, majd kigyulladt

Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó Kiskunfélegyháza közelében a 4625-ös út 64-es és 65-ös kilométere közötti szakaszán. Több motoros tartott Kiskunfélegyháza felé, amikor egyszerre több autót is előztek egy jobbra ívelő kanyar előtt. Ekkor az egyik motoros nő elvesztette uralmát a jármű felett és elvágódott az úttesten. A motor a szemből érkező autónak csapódott és kigyulladt, a lángok átterjedtek az autóra is, ami teljesen kiégett. A gépkocsiban egy háromfős Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei család utazott, köztük egy 12 éves kisfiú is, ők sérülés nélkül, időben ki tudtak szállni a járműből, ami teljesen kiégett. A mentők két motorost szállítottak kórházba.

Autóval ütközött két motoros Kiskunfélegyháza közelében

Fotók: Pozsgai Ákos

Felborult az egyik autó

Tázlár közelében kanyarodó autóba csapódott bele oldalról a mögötte érkező személyautó. Mindkét jármű az útmenti szántóföldre sodródott, az egyik felborult. Az egyik sofőr súlyosan megsérült.

Súlyos baleset Tázlárnál

Fotók: Pozsgai Ákos

Hiába küzdöttek a fiatal édesanyáért

Fának hajtott egy személyautó Bácsbokod határában az 5505-ös úton, a helyszínre a tűzoltók és a mentőautó mellett mentőhelikopter is érkezett. Bácsbokod felől Csávoly irányába haladt az autó, amikor egy kanyarban áttért a szemközti sávba, majd az út mellett egy fának csapódott. Az autót egy fiatal édesanya vezette, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők gondos ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset Bácsbokod határában

Fotók: Pozsgai Ákos

Mentőhelikopter vitte kórházba a motorost

Súlyos baleset történt a forgalmas úton, mentőhelikoptert is riasztottak. Súlyos karambol történt az 55-ös főúton is Baja és Pörböly közötti szakaszon. A balesetben egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A baleset következtében a motor az árokba hajtott, majd kigyulladt. A balesetben egy motoros megsérült, őt mentőhelikopterrel szállították a kórházba.

Motor és személyautó karambolozott az 55-ös főúton

Fotók: Pozsgai Ákos

Motoros rendőrt ütött el

Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó, amikor lekanyarodott egy mellékutcára. A megsérült rendőrt a mentők a halasi kórházba szállították, a személyautó vezetője nem sérült meg a balesetben.

Motoros rendőrt gázoltak Kiskunmajsán

Fotók: Pozsgai Ákos

Belehalt sérüléseibe a motoros

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze Nemesnádudvar belterületén, az 54-es főúton. A baleset a település egyik legforgalmasabb kereszteződésében történt, ahol a személyautó vezetője az egyenesen haladó motoros elé kanyarodott. A motoroshoz mentőhelikopter is érkezett, azonban olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét.

Hétről hétre ezrek tapadnak rá a gázpedálra

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság folyamatosan figyelemfelhívó és ellenőrző tevékenységet végez a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Heti jelentéseikben a sebességtúllépés elleni fellépést, a szabályszegők bírságolását emelik ki. A nyári időszak végén, az iskolakezdésre való tekintettel, különös hangsúlyt fektettek a körültekintő vezetés és a biztonságos közlekedés fontosságára.

A rendőrségi adatok és elemzések rámutatnak, hogy a legtöbb baleset hátterében az emberi figyelmetlenség, a közlekedési szabályok be nem tartása és a gyorshajtás áll. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság heti jelentései rávilágítanak a gyorshajtás, mint a baleseti okok egyik legfőbb tényezőjére. Az augusztus 4-ei héten 3451, az augusztus 19-i héten 2912, míg az augusztus 26-i héten 2826 járművezető lépte túl a megengedett sebességet, ami rendkívül magas számot jelent.

 

 

