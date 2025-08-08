1 órája
Csak pár percre hagyta őrizetlenül a nyitott autót, a tolvaj azonnal kihasználta a lehetőséget
Egy 26 éves férfit több lopás és rongálás elkövetésével is gyanúsítanak. A rendőrök még aznap elfogták, miután ellopott egy mobiltelefont egy nyitva hagyott autóból.
Egy férfi tavaly nyáron Kecskeméten parkolt le autójával, amit nyitva hagyott, lehúzott ablakkal. Mobiltelefonját az anyósülésen felejtette, miközben csupán néhány méterre, egy közeli ATM-hez ment. Úgy gondolta, nem történhet baj, hiszen rálátott a járműre. Csakhogy időközben az automatát áthelyezték az épület belsejébe, és ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy valaki kihasználja a figyelmetlenséget. Mire visszatért, a telefon eltűnt – közölte a rendőrség.
Mint írják, a férfi értesítette a rendőrséget, akik azonnal megkezdték a nyomozást, és még aznap elfogták a feltételezett elkövetőt – egy 26 éves ököritófülpösi férfit.
A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottnak már több bűncselekmény is szerepel az előéletében. 2023-ban Tyukodon egy nyitott kapun keresztül jutott be egy udvarba, ahonnan egy rotációs kapát és egy szivattyút vitt el. 2024 májusában egy kecskeméti motel több ajtaját is megrongálta – saját bevallása szerint dühében. Emellett áprilisban és júliusban is kerékpárt lopott: mindkettőt lezárták tulajdonosaik, de ő felfeszítette a zárakat. Az egyik biciklit Kecskeméten, a másikat Ököritófülpösön vitte el.
A rendőrök az ellopott tárgyak egy részét megtalálták és visszaszolgáltatták a tulajdonosoknak. A férfi ellen lopás és rongálás miatt indult eljárás, a nyomozás pedig lezárult. Az ügy iratait a napokban megküldték az ügyészségnek.
Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!
Elég néhány másodpercnyi figyelmetlenség ahhoz, hogy a tolvajok lecsapjanak az értékeinkre. Soha ne hagyják nyitva az autót – még rövid időre sem! Minden esetben zárják be az ajtókat, húzzák fel az ablakokat, és ne hagyják a kulcsot a járműben vagy annak közelében. Értéktárgyaikat – különösen mobiltelefonokat, pénztárcákat, táskákat – ne hagyják jól látható helyen az utastérben, még akkor sem, ha úgy gondolják, rálátnak az autóra – figyelmeztet a rendőrség.
A megelőzés nemcsak a tolvajok dolgát nehezíti meg, de minket is megóvhat jelentős anyagi károktól és kellemetlenségektől.
