Csak pár percre hagyta őrizetlenül a nyitott autót, a tolvaj azonnal kihasználta a lehetőséget

Egy férfi tavaly nyáron Kecskeméten parkolt le autójával, amit nyitva hagyott, lehúzott ablakkal. Mobiltelefonját az anyósülésen felejtette, miközben csupán néhány méterre, egy közeli ATM-hez ment. Úgy gondolta, nem történhet baj, hiszen rálátott a járműre. Csakhogy időközben az automatát áthelyezték az épület belsejébe, és ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy valaki kihasználja a figyelmetlenséget. Mire visszatért, a telefon eltűnt – közölte a rendőrség.

Pár percre hagyta nyitva az autóját egy férfi, egy tolvaj kihasználta a lehetőséget és ellopta a benne hagyott telefont

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a férfi értesítette a rendőrséget, akik azonnal megkezdték a nyomozást, és még aznap elfogták a feltételezett elkövetőt – egy 26 éves ököritófülpösi férfit.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottnak már több bűncselekmény is szerepel az előéletében. 2023-ban Tyukodon egy nyitott kapun keresztül jutott be egy udvarba, ahonnan egy rotációs kapát és egy szivattyút vitt el. 2024 májusában egy kecskeméti motel több ajtaját is megrongálta – saját bevallása szerint dühében. Emellett áprilisban és júliusban is kerékpárt lopott: mindkettőt lezárták tulajdonosaik, de ő felfeszítette a zárakat. Az egyik biciklit Kecskeméten, a másikat Ököritófülpösön vitte el.

A rendőrök az ellopott tárgyak egy részét megtalálták és visszaszolgáltatták a tulajdonosoknak. A férfi ellen lopás és rongálás miatt indult eljárás, a nyomozás pedig lezárult. Az ügy iratait a napokban megküldték az ügyészségnek.

Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!

Elég néhány másodpercnyi figyelmetlenség ahhoz, hogy a tolvajok lecsapjanak az értékeinkre. Soha ne hagyják nyitva az autót – még rövid időre sem! Minden esetben zárják be az ajtókat, húzzák fel az ablakokat, és ne hagyják a kulcsot a járműben vagy annak közelében. Értéktárgyaikat – különösen mobiltelefonokat, pénztárcákat, táskákat – ne hagyják jól látható helyen az utastérben, még akkor sem, ha úgy gondolják, rálátnak az autóra – figyelmeztet a rendőrség.

A megelőzés nemcsak a tolvajok dolgát nehezíti meg, de minket is megóvhat jelentős anyagi károktól és kellemetlenségektől.