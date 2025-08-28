augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Tízhektáros terület kapott lángra, több település tűzoltóit riasztották

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#Apaj

Lekaszált széna és lábon álló magas fű gyulladt meg.

Kovács Nóra

Szabadtéri tűz keletkezett Kunszentmiklós és Apaj között csütörtök délelőtt. Egy nagyjából tízhektáros területen lekaszált széna és lábon álló magas fű gyulladt meg, a tűz gyorsan terjedt. A helyszínre kunszentmiklósi önkormányzati, szigetszentmiklósi hivatásos, valamint dömsödi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok körülhatárolták a tüzet, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel oltanak. A hely tulajdonosa munkagépet küldött, amely körbetárcsázta a területet – írja a katasztrófavédelem.

tízhektáros terület ég, több egységet riasztottak,
Tízhektáros terület lángol
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu