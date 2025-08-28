Tízhektáros terület kapott lángra, több település tűzoltóit riasztották

Szabadtéri tűz keletkezett Kunszentmiklós és Apaj között csütörtök délelőtt. Egy nagyjából tízhektáros területen lekaszált széna és lábon álló magas fű gyulladt meg, a tűz gyorsan terjedt. A helyszínre kunszentmiklósi önkormányzati, szigetszentmiklósi hivatásos, valamint dömsödi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok körülhatárolták a tüzet, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel oltanak. A hely tulajdonosa munkagépet küldött, amely körbetárcsázta a területet – írja a katasztrófavédelem.

Tízhektáros terület lángol

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció