Tűzeset
2 órája
Tízhektáros terület kapott lángra, több település tűzoltóit riasztották
Lekaszált széna és lábon álló magas fű gyulladt meg.
Szabadtéri tűz keletkezett Kunszentmiklós és Apaj között csütörtök délelőtt. Egy nagyjából tízhektáros területen lekaszált széna és lábon álló magas fű gyulladt meg, a tűz gyorsan terjedt. A helyszínre kunszentmiklósi önkormányzati, szigetszentmiklósi hivatásos, valamint dömsödi önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok körülhatárolták a tüzet, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel oltanak. A hely tulajdonosa munkagépet küldött, amely körbetárcsázta a területet – írja a katasztrófavédelem.
