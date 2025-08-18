2 órája
Ezt hogy? Ez a titokzatos baleset megihlette az internetezőket is, ilyet még nem láttunk! – fotók, videó
A helytakarékos, függőleges parkolás példáját mutatta be az a sofőr, aki az elmúlt napokban nem szokványos módon hagyta hátra autóját egy soltvadkerti ingatlan kerítésénél. A titokzatos baleset okozójának személye egyelőre ismeretlen, máris azonban sokan tudni szeretnék, hol szerezte a jogosítványát, vezetéstechnikát tanulnának tőle. Jól lehet, autósiskolák oktatói és a rendőrség sem javasolja a parkolásnak ezt a módját.
A közösségi médiában megjelent felvételen egy kerítésnek dőlt autó látható, mintha csak függőlegesen, az elejével a föld felé a kerítésnek támasztották volna. Vélhetően nem szándékosan került oda, a titokzatos baleset körülményeiről egyelőre semmilyen hivatalos információ nem jelent meg sehol. Kérdéseinket elküldtük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatának, amint választ kapunk, közölni fogjuk.
A kerítésnek dőlt autó hétfőn dél körül is ott volt. Nem sokkal korábban érkezett haza az ingatlan tulajdonosa a családjával a nyaralásból. Elmondása szerint a baleset idején nem voltak otthon, őket is az ismerőseik értesítették és küldtek nekik képeket a kerítés és a településtábla közé ékelődött járműről. Információk szerint a baleset péntek hajnalban történhetett a város északi szélén, a felüljáró felé vezető úton. Egyelőre több információt nem tudni, csak annyit, hogy a magára hagyott autóról leszerelték a rendszámokat.
Rejtélyes vadkerti balesetFotók: Pozsgai Ákos
A titokzatos baleset megihlette az internetezőket
A közösségi oldalakon a kommentelők fantáziáját beindította a látvány, volt, aki photoshopnak hitte a felvételt, más úgy gondolja, hogy az „Aranyháromszögben minden is megtörténhet”, más szerint viszont direkt rakták oda, hogy hírverést csináljanak a városnak. Többen az ingatlan drótkerítésének gyártója felől érdeklődtek, hogy az autó nem szakította át, „bizonyára minőségi magyar termék”.
Megint más arról posztolt, hogy a sofőr tud parkolni, két autóhely helyett csak egy felet foglal el. Voltak, akik arról értekeztek, hogy a sofőr hol szerezte a jogosítványát, parkolni tanulnának tőle.
– Bárki bármit mondhat, de így leparkolni, hogy se a tábla, se a kerítés nem sérült, az nem semmi, valaki nem csinált róla videót, hogy rakta be oda? – írta egy másik kommentelő.
Volt, aki azon elmélkedett, hogy bringát már látott kerítéshez támasztva, na de autót…
Több baleset is történt a környéken
Soltvadkerten a közelmúltban több baleset is történt, amelyben autó csapódott kerítésnek vagy más út menti objektumnak, például villanyoszlopnak. A híradások szerint 2025. augusztus 10-én egy személyautó villanyoszlopnak ütközött a Vadkerti-tó felé vezető úton a Soltvadkert külterületén. A baleset következtében a villanyoszlop megrongálódott, ami áramszünetet okozott az üdülőterületen. A mentők a helyszínről két embert szállítottak kórházba.
2025. augusztus 2-án a Wesselényi utcában egy autós rosszul lett a volánnál, átsodródott a szemközti sávba és nekiütközött egy villanyoszlopnak. A balesetben a sofőr és utasa is megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították.
Az elmúlt év novemberében pedig egy autós fának csapódott az 54-es főúton, Soltvadkert közelében, miután egy vad ugrott az autó elé. A jármű visszasodródott az útra, és totálkárosra tört, de a sofőr csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
