Ezt hogy? Ez a titokzatos baleset megihlette az internetezőket is, ilyet még nem láttunk! – fotók, videó

A titokzatos baleset megihlette az internetezőket

A közösségi oldalakon a kommentelők fantáziáját beindította a látvány, volt, aki photoshopnak hitte a felvételt, más úgy gondolja, hogy az „Aranyháromszögben minden is megtörténhet”, más szerint viszont direkt rakták oda, hogy hírverést csináljanak a városnak. Többen az ingatlan drótkerítésének gyártója felől érdeklődtek, hogy az autó nem szakította át, „bizonyára minőségi magyar termék”.

Megint más arról posztolt, hogy a sofőr tud parkolni, két autóhely helyett csak egy felet foglal el. Voltak, akik arról értekeztek, hogy a sofőr hol szerezte a jogosítványát, parkolni tanulnának tőle.

– Bárki bármit mondhat, de így leparkolni, hogy se a tábla, se a kerítés nem sérült, az nem semmi, valaki nem csinált róla videót, hogy rakta be oda? – írta egy másik kommentelő.

Volt, aki azon elmélkedett, hogy bringát már látott kerítéshez támasztva, na de autót…

Több baleset is történt a környéken

Soltvadkerten a közelmúltban több baleset is történt, amelyben autó csapódott kerítésnek vagy más út menti objektumnak, például villanyoszlopnak. A híradások szerint 2025. augusztus 10-én egy személyautó villanyoszlopnak ütközött a Vadkerti-tó felé vezető úton a Soltvadkert külterületén. A baleset következtében a villanyoszlop megrongálódott, ami áramszünetet okozott az üdülőterületen. A mentők a helyszínről két embert szállítottak kórházba.