augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Kukoricát szállító teherautó kapott lángra

Címkék#tűzeset#m44#Nagykőrös#441-es főút#teherautó

Az érintett útszakaszt lezárták.

Kovács Nóra

Kigyulladt egy kukoricát szállító teherautó a 441-es főút 20–21-es kilométere között, az M44-es lehajtójánál péntek reggel. A jármű vezetőfülkéje teljes terjedelmében ég. A nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, a rajok vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon lezárásra, fennakadásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

kukoricát szállító teherautó lángol, a 441-es főútra riasztották a tűzoltókat,
Teherautó kapott lángra
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu