Kukoricát szállító teherautó kapott lángra

Kigyulladt egy kukoricát szállító teherautó a 441-es főút 20–21-es kilométere között, az M44-es lehajtójánál péntek reggel. A jármű vezetőfülkéje teljes terjedelmében ég. A nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, a rajok vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon lezárásra, fennakadásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

Teherautó kapott lángra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció