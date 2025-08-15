Tűzeset
3 órája
Kukoricát szállító teherautó kapott lángra
Az érintett útszakaszt lezárták.
Kigyulladt egy kukoricát szállító teherautó a 441-es főút 20–21-es kilométere között, az M44-es lehajtójánál péntek reggel. A jármű vezetőfülkéje teljes terjedelmében ég. A nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, a rajok vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon lezárásra, fennakadásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Tipp
4 órája
Forradalmi módszer: így készül a tökéletes főtt kukorica, és a konyha sem forrósodik fel!
Ezt ne hagyja ki!Kiskunhalas
6 órája
Új burkolatot kapott a város gesztenyefákkal övezett, legzöldebb utcája – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre