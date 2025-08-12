Karambol
1 órája
Súlyos baleset bénítja az M5-öst, mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre
Komoly közlekedési baleset történt kedd délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyházánál.
Egy homokot szállító tehergépkocsi eddig ismeretlen okból nekiütközött a belső szalagkorlátnak, majd felborult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtó közelében.
Egy ember beszorult a járműbe. A helyszínre riasztott kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével próbálják kiszabadítani. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A teherautóból nagy mennyiségű homok szóródott az úttestre, emiatt a sztráda mindkét oldalán csak fél pályán haladhat a forgalom – írja a katasztrófavédelem.
