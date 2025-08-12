augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

2 órája

Súlyos baleset bénítja az M5-öst, mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

Címkék#m5#baleset#mentőhelikopter#teherautó

Komoly közlekedési baleset történt kedd délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyházánál.

Kovács Nóra

Egy homokot szállító tehergépkocsi eddig ismeretlen okból nekiütközött a belső szalagkorlátnak, majd felborult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtó közelében.

baleset történt az M5-ösön, mentőhelikopter is érkezett,
Mentőhelikopter is érkezett az M5-ösön történt balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy ember beszorult a járműbe. A helyszínre riasztott kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével próbálják kiszabadítani. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A teherautóból nagy mennyiségű homok szóródott az úttestre, emiatt a sztráda mindkét oldalán csak fél pályán haladhat a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu