Videóval

37 perce

Tarlótűz pusztított Soltvadkert határában, a tűzoltók és a civilek közösen küzdöttek a lángokkal

Címkék#baon videó#tarlótűz#civil#tűzoltók

Soltvadkert határában tarlótűz ütött ki, 3-4 hektár égett. A tűzoltók gyorsan reagáltak, civilek is segítettek, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Pozsgai Ákos

Kedden fél négy körül tűz ütött ki Soltvadkert határában, az 5412-es út közelében. A lángok tarlót, avart és bokros területet perzseltek meg, összesen mintegy 3-4 hektáron.

tarlótűz Soltvadkert határában
Hatalmas területet perzselt fel a tarlótűz
Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a közeli tanyákban élők észlelték a hatalmas füstoszlopot, és azonnal cselekedtek. Volt, aki rögtön értesítette a tűzoltókat, míg egy másik gazda traktorra pattant, hogy körbeszántsa az égő területet, ezzel megpróbálva megállítani a tűz továbbterjedését.

A halasi tűzoltóság két gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval gyorsan a helyszínre érkezett. A tűzoltók kezdetben vízágyúval, majd vízsugárral oltották a lángokat. Mintegy fél óra alatt sikerült körbehatárolniuk a tüzet, megakadályozva, hogy a lángok tovább terjedjenek.

A halasi tűzoltóság érkezett a helyszínre
A tűzoltók kezdetben vízágyúval, majd vízsugárral oltották a lángokat
Fotó: Pozsgai Ákos

A helyi civilek is bekapcsolódtak a védekezésbe: az égő területhez közeli, a szél által elfújt parazsakat eltaposták és eloltották, így csökkentve a további tüzek kialakulásának veszélyét.

Jelenleg a tűzoltók az utómunkálatokat végzik
A tűzoltók gyorsan reagáltak, civilek is segítettek a tarlótűz megfékezésében
Fotó: Pozsgai Ákos

Jelenleg a tűzoltók az utómunkálatokat végzik, elővigyázatosságból pedig egy közeli trágyalekaratot is alaposan belocsolnak, hogy megelőzzék az esetleges begyulladást.

 

 

