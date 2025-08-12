Tarlótűz pusztított Kunfehértó határában, a tűzoltók és a civilek közösen küzdöttek a lángokkal

Kedden fél négy körül tűz ütött ki Kunfehértó határában, az 5412-es út közelében. A lángok tarlót, avart és bokros területet perzseltek meg, összesen mintegy 3-4 hektáron.

Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint a közeli tanyákban élők észlelték a hatalmas füstoszlopot, és azonnal cselekedtek. Volt, aki rögtön értesítette a tűzoltókat, míg egy másik gazda traktorra pattant, hogy körbeszántsa az égő területet, ezzel megpróbálva megállítani a tűz továbbterjedését.

A halasi tűzoltóság két gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval gyorsan a helyszínre érkezett. A tűzoltók kezdetben vízágyúval, majd vízsugárral oltották a lángokat. Mintegy fél óra alatt sikerült körbehatárolniuk a tüzet, megakadályozva, hogy a lángok tovább terjedjenek.

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyi civilek is bekapcsolódtak a védekezésbe: az égő területhez közeli, a szél által elfújt parazsakat eltaposták és eloltották, így csökkentve a további tüzek kialakulásának veszélyét.

Fotó: Pozsgai Ákos

Jelenleg a tűzoltók az utómunkálatokat végzik, elővigyázatosságból pedig egy közeli trágyalekaratot is alaposan belocsolnak, hogy megelőzzék az esetleges begyulladást.