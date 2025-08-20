Több település tűzoltói fékezték meg a hatalmas lángokat

Elfojtották a lángokat Soltszentimre közelében, ahol egy romos tanya és a környezete égett mintegy másfél hektáron. Egyebek között farakások, szalmabálák kaptak lángra, és a tűz belekapott egy melléképület tetőszerkezetébe is, de azt már eloltották. A kiskőrösi, a solti és a kecskeméti hivatásos, valamint a szabadszállási önkormányzati tűzoltók öt vízsugárral, egy kiskőrösi, egy kecskeméti és egy kiskunhalasi vízszállító jármű segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzoltást egy ideig a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti – közölte a katasztrófavédelem.

Nagy erőkkel sikerült megfékezni a lángokat

Fotó: Magyar Nemzet / Illusztráció