Tragédia Kecskemét és Szentkirály között, szörnyethalt a sofőr

Mint arról korábban beszámoltunk, fának csapódott egy autó Kecskemét és Szentkirály között. Az autóból kiszakadt a motor. A járműben csak a sofőr utazott, akinek az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen szörnyethalt.

Tragédia történt Kecskemét és Szentkirály között, szörnyethalt az autó sofőrje

Hiába küzdöttek az életéért, szörnyethalt a sofőr

A Tények információi szerint halálos baleset történt a forgalmas úton. Egy 69 éves férfi autójával letért az útról és egy fának csapódott. A hatalmas erejű ütközéstől az autó motorja is kiszakadt és leszakadt az egyik kereke is. A tűzoltók és a mentősök is megpróbálták újraéleszteni az áldozatot, de már nem tudták megmenteni az életét. A sofőr a helyszínen szörnyethalt.

Egymást érték a balesetek

Az M5-ös autópályán pedig egy kocsi és egy mikrobusz ütközött, Felsőlajos térségében. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, két sérültet szállítottak kórházba.