augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő, ide riasztották a tűzoltókat

Címkék#szén monoxid#gázkoncentráció#katasztrófavédelem

A gázszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek.

Kovács Nóra

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit Kecskeméten, egy Dellő utcai ingatlanba vasárnap délután. Az egység méréseket végzett, és kimutatta a gázkoncentrációt a ház levegőjében. A gázszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő, a kecskeméti tűzoltókat riasztották,
Jelzett a szén-monoxid-érzékelő
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu