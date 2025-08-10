Katasztrófavédelem
1 órája
Jelzett a szén-monoxid-érzékelő, ide riasztották a tűzoltókat
A gázszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek.
A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit Kecskeméten, egy Dellő utcai ingatlanba vasárnap délután. Az egység méréseket végzett, és kimutatta a gázkoncentrációt a ház levegőjében. A gázszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.
