Jelzett a szén-monoxid-érzékelő, ide riasztották a tűzoltókat

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit Kecskeméten, egy Dellő utcai ingatlanba vasárnap délután. Az egység méréseket végzett, és kimutatta a gázkoncentrációt a ház levegőjében. A gázszolgáltató munkatársai is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció