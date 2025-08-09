augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy a baj

19 perce

Óriási területen borult lángba a szeméttelep, több településről riasztották tűzoltókat

Címkék#tűzeset#szeméttelep#katasztrófavédelem

Tűz ütött ki ezer négyzetméteren egy szeméttelepen, Kiskunhalas külterületén szombat délután.

Kovács Nóra

A kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a szeméttelephez, két vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A területen dolgozik egy tolólapos erőgép, és egy másik erőgép is érkezik hamarosan a munkálatokhoz. Az esethez tartanak a kiskőrösi hivatásos tűzoltók, Kalocsáról egy vízszállító, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat – írja a katasztrófavédelem.

ezer négyzetméteren kapott lángra a szeméttelep, több település tűzoltói oltják a lángokat,
Lángra kapott a szeméttelep
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu