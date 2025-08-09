Óriási területen borult lángba a szeméttelep, több településről riasztották tűzoltókat

A kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a szeméttelephez, két vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A területen dolgozik egy tolólapos erőgép, és egy másik erőgép is érkezik hamarosan a munkálatokhoz. Az esethez tartanak a kiskőrösi hivatásos tűzoltók, Kalocsáról egy vízszállító, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat – írja a katasztrófavédelem.

Lángra kapott a szeméttelep

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció