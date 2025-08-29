augusztus 29., péntek

Karambol

46 perce

Riasztották a hatóságokat, baleset miatt torlódik a forgalom a lezárt útszakaszon

Címkék#baleset#mentő#rendőr

A tűzoltók az 5501-es úton áramtalanították a járműveket.

Várkonyi Rozália

Összeütközött két személygépkocsi az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között pénteken délelőtt. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőket is riasztották a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat – közölte a katasztrófavédelem.

rendőrök egy baleset helyszínén
Karambol történt Bácsalmás közelében
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Helyszíni információk és fotók hamarosan.

 

 

