Karambol
1 órája
Riasztották a hatóságokat, baleset miatt torlódik a forgalom a lezárt útszakaszon
A tűzoltók az 5501-es úton áramtalanították a járműveket.
Összeütközött két személygépkocsi az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között pénteken délelőtt. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőket is riasztották a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat – közölte a katasztrófavédelem.
Helyszíni információk és fotók hamarosan.
