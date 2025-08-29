Riasztották a hatóságokat, baleset miatt torlódik a forgalom a lezárt útszakaszon

Összeütközött két személygépkocsi az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között pénteken délelőtt. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőket is riasztották a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat – közölte a katasztrófavédelem.

Karambol történt Bácsalmás közelében

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Helyszíni információk és fotók hamarosan.