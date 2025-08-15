augusztus 15., péntek

Bűnügy

1 órája

Kidöntötték a sorompót, keresik az elkövetőt

Fénysorompót döntött ki egy ismeretlen sofőr, a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

kidöntötték a fénysorompót Lakiteleken, a rendőrség keresi a tettest,
Kidöntötték a fénysorompót Lakiteleken
Forrás: police.hu

Egy eddig ismeretlen sofőr közlekedett egy ismeretlen hatósági jelzésű gépjárművel – feltehetőleg mezőgazdasági vontatóval – Lakiteleken, a 4505-ös számú úton. A járművezető 2025. július 20-án 20 óra 12 perc körül a Kapásfalusi úton található vasúti átjáróban nekiment a fénysorompónak, ami az ütközés hatására kidőlt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott a 4625-ös számú út irányába.

A rendőrök kérik, hogy aki látta az esetet, illetve annak körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen akár személyesen, akár telefonon (Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ: 06-76/513-356). A névtelenség megőrzésével tehető bejelentés a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” zöldszámán, vagy a 107, 112 központi  segélyhívó telefonszámok valamelyikén – írja a police.hu.

 

