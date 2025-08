Újabb négy gyermeket szállítottak kórházba rollerbaleset miatt, az egyiküket műteni kellett

Egyre több gyerek szenved súlyos sérüléseket elektromos roller használata közben – és mindez megelőzhető lenne. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány friss bejegyzése szerint csak júliusban közel harminc gyereket kellett ellátni a Heim Pál Gyermekkórházban, közülük többen műtéti beavatkozásra szorultak. A bejegyzés nem csupán statisztika – valódi tragédiákra hívja fel a figyelmet.

A Heim Pál Gyermekkórház szerint júliusban 28 gyerek sérült meg rollerbalesetben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A roller nem játék – életre szóló sérüléseket okozhat

Agyrázkódás, kéz- és alkarcsonttörések, hasfali zúzódások, horzsolások – csak néhány a tipikus nyári rollerbalesetek közül. A legutóbbi jelentés szerint a négy újabb sérült gyermek közül az egyik olyan súlyos ujjcsonttörést szenvedett, hogy műtétre volt szükség. Egyikük sem viselt sem bukósisakot, sem más védőfelszerelést.

A közösségi média figyelmeztet: elég volt a felelőtlenségből

Az utóbbi időszakban több megrázó videó is bejárta az internetet. Az egyik legfelkavaróbb felvételen egy fiatal száguldozott rollerrel koromsötétben, közúton. A videó hatalmas figyelmet kapott – nem véletlenül. A Bethesda Gyermekkórház szerint egy-egy napon akár 5–6 súlyos rollerbalesetet is ellátnak. A szülőknek most kell felelős döntést hozniuk.

Kerekegyházi baleset: epilepsziás roham a földre zuhanás után

Júniusban Kerekegyházán két gyermek száguldott egyetlen elektromos rolleren, információk szerint 60 kilométer/órás sebességgel. Egy fagyizó előtt vesztették el az irányítást, és egyikük epilepsziás rohamot kapott az esés után. Az eset rávilágít: a roller közlekedési eszköz, nem gyerekjáték.

A sisak életet menthet

A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány szerint több mint 1 millió embert ért el az eddigi kampányuk, amely a biztonságos rollerhasználatra hívja fel a figyelmet. De a nyárnak még nincs vége – a balesetek megelőzhetők lennének, ha a szülők komolyan vennék a veszélyeket. A sisak nem ciki.