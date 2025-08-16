augusztus 16., szombat

Rendőrség

1 órája

Mobil a kézben, biztonsági öv sehol – több mint kétmilliós bírság a közúti razzián

Címkék#M5-ös autópálya#rendőrség#migráns

Közös közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Pest vármegyei és a román rendőrök az M5-ös autópálya inárcsi pihenőhelyénél.

Várkonyi Rozália

Az együttműködés szükségességét az indokolta, hogy Magyarország területén jelentős számban közlekednek román állampolgárok, akik az utóbbi időszakban gyakran érintettek voltak közlekedési balesetekben, nemcsak áldozatként, hanem elkövetőként is – közölte a rendőrség.

Közösen ellenőrizték az M5-ös autópályán közlekedőket a magyar és a román rendőrök
Közösen tartottak ellenőrzéseket a magyar és a román rendőrök
Fotó: police.hu

Mint írják, a közös szolgálat ellátása számos pozitív eredményt hozott. A román rendőrök jelenléte és tolmácsolási segítsége nagyban megkönnyítette a kommunikációt, ezáltal 

  • gyorsabbá váltak a helyszínelések, 
  • ami elősegítette a forgalom mielőbbi helyreállítását, 
  • és csökkentette a torlódások kialakulásának esélyét. 

Az együttműködés során egy konkrét eset is történt: egy román állampolgárságú gépjárművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem használta a biztonsági övet. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a sofőr nem tudta bemutatni a jogosítványát. A román rendőrök saját rendszerükön keresztül ellenőrizték az adatait, és megállapították, hogy valóban nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

Az akcióban összesen 14 magyar és 6 román rendőr vett részt, akik elsősorban a tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrizték, kiemelt figyelmet fordítva az általuk elkövetett szabályszegésekre. A közös ellenőrzés során 32 járművet állítottak meg, amelyek közül 27-nél tapasztaltak szabálytalanságot. A leggyakoribb jogsértések között szerepelt az előzési tilalom megszegése, a kézben tartott mobiltelefon használata, a biztonsági öv használatának elmulasztása, valamint túlsúlyos rakomány szállítása.

Egy különösen kirívó eset is előfordult: az egyik tehergépjármű vezetője mintegy 1000 kilométert tett meg úgy, hogy a tachográf készülékbe nem helyezte be a sofőrkártyáját. 

A feltárt szabálytalanságok nyomán a hatóságok összesen 2 239 000 forint bírságot szabtak ki.

 

 

