Mobil a kézben, biztonsági öv sehol – több mint kétmilliós bírság a közúti razzián

Az együttműködés szükségességét az indokolta, hogy Magyarország területén jelentős számban közlekednek román állampolgárok, akik az utóbbi időszakban gyakran érintettek voltak közlekedési balesetekben, nemcsak áldozatként, hanem elkövetőként is – közölte a rendőrség.

Közösen tartottak ellenőrzéseket a magyar és a román rendőrök

Fotó: police.hu

Mint írják, a közös szolgálat ellátása számos pozitív eredményt hozott. A román rendőrök jelenléte és tolmácsolási segítsége nagyban megkönnyítette a kommunikációt, ezáltal

gyorsabbá váltak a helyszínelések,

ami elősegítette a forgalom mielőbbi helyreállítását,

és csökkentette a torlódások kialakulásának esélyét.

Az együttműködés során egy konkrét eset is történt: egy román állampolgárságú gépjárművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem használta a biztonsági övet. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a sofőr nem tudta bemutatni a jogosítványát. A román rendőrök saját rendszerükön keresztül ellenőrizték az adatait, és megállapították, hogy valóban nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

Az akcióban összesen 14 magyar és 6 román rendőr vett részt, akik elsősorban a tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrizték, kiemelt figyelmet fordítva az általuk elkövetett szabályszegésekre. A közös ellenőrzés során 32 járművet állítottak meg, amelyek közül 27-nél tapasztaltak szabálytalanságot. A leggyakoribb jogsértések között szerepelt az előzési tilalom megszegése, a kézben tartott mobiltelefon használata, a biztonsági öv használatának elmulasztása, valamint túlsúlyos rakomány szállítása.

Egy különösen kirívó eset is előfordult: az egyik tehergépjármű vezetője mintegy 1000 kilométert tett meg úgy, hogy a tachográf készülékbe nem helyezte be a sofőrkártyáját.

A feltárt szabálytalanságok nyomán a hatóságok összesen 2 239 000 forint bírságot szabtak ki.