Rendőrnek adták ki magukat, majd kifosztották a fiatalokat Kecskemét főterén

Kecskemét főterén egy 15 éves fiú és 23 éves barátja egy padon ülve beszélgettek, amikor egy férfi és egy nő lépett oda hozzájuk. A páros civil ruhás rendőrnek adta ki magát, és igazoltatást színlelve elkérte a fiatalok személyes iratait – közölte a rendőrség.

A rendőrök hamar elfogták az álrendőröket

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Mint írják, miután megszerezték az igazolványokat, pénzt és cigarettát követeltek tőlük. Mivel egyik sem volt náluk, az idegenek arra utasították őket, hogy adják át ékszereiket. Azzal fenyegették meg a fiatalokat, hogy ha nem kapják meg a nyakláncot, a piercinget és a fültágítót, annak súlyos következményei lesznek.

A megijedt fiúk átadták a náluk lévő értéktárgyakat, majd elszaladtak. Nem messze a helyszíntől valódi rendőrök intézkedtek, akik észrevették a zavart fiatalokat, és kikérdezték őket a történtekről. A fiúk elmondása alapján azonnal a feltételezett elkövetők után indultak, akiket rövid időn belül elfogtak a főtéren.

Kiderült, hogy az egyik ékszert a férfi épp egy járókelő segítségével próbálta magára venni, megkérte, hogy akassza a nyakába a láncot. Erre azonban már nem kerülhetett sor: a rendőrök a nála lévő ékszereket lefoglalták, majd visszaadták a jogos tulajdonosaiknak.

A kecskeméti nyomozók előállították a 31 éves férfit és 45 éves társát, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Mindkettőjüket őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.