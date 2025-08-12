augusztus 12., kedd

Vádemelés

1 órája

A macskája helyett rabló jött, az idős asszonyt saját otthonában bántalmazták

Rátört az idős, egyedül élő nőre, meglopta, majd távozott a helyszínről. Most rablás miatt felelhet a férfi.

A vádirat szerint a 85 éves, rossz egészségügyi állapotban lévő nő 2024. december 30-án a hajnali órákban résnyire kinyitotta a kecskeméti lakásának ajtaját azért, hogy az udvaron lévő macskáját beengedje. Ezt használta ki a büntetett előéletű helyi férfi, aki a sértett akarata ellenére a bejárati ajtót belökte és azon keresztül bement a lakásba. A vádlott észrevette az étkezőben a nő táskáját és magához vette. Eközben az idős asszony segítségért kiabált és megpróbálta a férfit kitolni a laskából, valamint a táskát is megfogta, hogy az elkövető azt ne vihesse el. A rablás folyamán a táskát olyan erősen rángatták, hogy annak cipzárja el is szakadt.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vádlott végül ellökte az idős asszonyt, aki elesett. A férfi ezután a nő táskájában lévő pénztárcából kivett 15.000 forintot, majd elmenekült a helyszínről. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Rablás bűntettével vádolják a férfit

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat a bűncselekmény felismerésére, elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.

 

