Fényes nappal rabolt ki egy idős nőt a kamaszfiú

A rendőrség bejelentést kapott, hogy Kecskeméten augusztus 18-án, nem sokkal dél után, a Kereszt utcában egy ismeretlen személy odalépett egy idős nőhöz, fellökte őt, majd elvette a táskáját és elmenekült onnan.

Idős nőt támadott meg egy fiatal Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kecskeméti rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, miközben a városrendészet munkatársai célzottan átvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit. Az együttműködés gyorsan eredményt hozott: bár a kamerákon látható fiatal addig ismeretlen volt a nyomozók számára, néhány órán belül sikerült őt beazonosítani és megtalálni a városban. A 16 éves fiatalt rablás gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – olvasható a rendőrség közleményében.