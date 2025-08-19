augusztus 19., kedd

Bűnügy

33 perce

Fényes nappal rabolt ki egy idős nőt a kamaszfiú

A kecskeméti nyomozók és városrendészek együttműködésének köszönhetően kaptak el egy rablót.

Digner Brigitta

A rendőrség bejelentést kapott, hogy Kecskeméten augusztus 18-án, nem sokkal dél után, a Kereszt utcában egy ismeretlen személy odalépett egy idős nőhöz, fellökte őt, majd elvette a táskáját és elmenekült onnan.

letartóztattak egy rablót Kecskeméten
Idős nőt támadott meg egy fiatal Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kecskeméti rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, miközben a városrendészet munkatársai célzottan átvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit. Az együttműködés gyorsan eredményt hozott: bár a kamerákon látható fiatal addig ismeretlen volt a nyomozók számára, néhány órán belül sikerült őt beazonosítani és megtalálni a városban. A 16 éves fiatalt rablás gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – olvasható a rendőrség közleményében.

 

