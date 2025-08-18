13 perce
Hatalmas fa dőlt rá egy parkoló autóra, lángba borult az erdő az autópálya közelében
Kigyulladt kamionhoz és égő erdőhöz is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.
Két hektáron száraz növényzet égett vasárnap délelőtt Kecskemét és Kerekegyháza között, az 52-es főút közelében. A kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.
Nyárfaerdő égett két hektáron vasárnap délelőtt Petőfiszállás térségében, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút között. A lángokat a kiskunfélegyházi és kisteleki hivatásos tűzoltók oltották el, hat vízsugárral.
Parkoló személyautóra dőlt egy nagy méretű fa vasárnap délután Baján, az Ybl sétányon. A bajai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével a fát eltávolították. Személyi sérülés nem történt.
Teljes terjedelmében égett egy kamion pótkocsija hétfő hajnalban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a tüzet négy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Személyi sérülés nem történt.
Vasárnap még négy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lehasadt nagy méretű faág eltávolításához – közölte a katasztrófavédelem.
