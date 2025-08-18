Hatalmas fa dőlt rá egy parkoló autóra, lángba borult az erdő az autópálya közelében

Parkoló személyautóra dőlt egy nagy méretű fa vasárnap délután Baján, az Ybl sétányon. A bajai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével a fát eltávolították. Személyi sérülés nem történt.

Teljes terjedelmében égett egy kamion pótkocsija hétfő hajnalban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a tüzet négy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Személyi sérülés nem történt.