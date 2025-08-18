augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

3 órája

Hatalmas fa dőlt rá egy parkoló autóra, lángba borult az erdő az autópálya közelében

Címkék#kamion#baleset#katasztrófavédelem#tűz#összefoglaló

Kigyulladt kamionhoz és égő erdőhöz is riasztották a tűzoltókat Bács-Kiskunban.

Digner Brigitta

Két hektáron száraz növényzet égett vasárnap délelőtt Kecskemét és Kerekegyháza között, az 52-es főút közelében. A kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.

Firefighters,Battle,A,Wildfire
Száraz növényzet is lángra kapott
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Nyárfaerdő égett két hektáron vasárnap délelőtt Petőfiszállás térségében, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút között. A lángokat a kiskunfélegyházi és kisteleki hivatásos tűzoltók oltották el, hat vízsugárral.

Parkoló személyautóra dőlt egy nagy méretű fa vasárnap délután Baján, az Ybl sétányon. A bajai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével a fát eltávolították. Személyi sérülés nem történt.

Teljes terjedelmében égett egy kamion pótkocsija hétfő hajnalban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a tüzet négy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Személyi sérülés nem történt. 

Vasárnap még négy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lehasadt nagy méretű faág eltávolításához – közölte a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu